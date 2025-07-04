ATP’nin yeni nesil kurumsal restoran yönetimi çözümleri markası ATP Zenia, bu kez Afrika’nın hızlı servis restoran (QSR) segmentinin önde gelen markalarından Hungry Lion’ın Namibya’daki 29 şubesinde devreye alındı.

Güney Afrika merkezli teknoloji firması Serviostech PTY. LTD (Servios) ile imzalanan stratejik iş birliği kapsamında, ATP Zenia ürün ailesi, Hungry Lion restoranlarında kullanılmak üzere aktif hale getirildi. 410’u aşkın şubesiyle Güney Afrika’nın en büyük QSR zincirlerinden biri olan Hungry Lion, Doğu Afrika pazarına yönelik genişleme stratejisini sürdürürken, Namibya’daki operasyonlarında ATP Zenia çözümleriyle daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya geçiş yaptı. Yapılan açıklamaya göre şirket, küresel pazarda dijitalleşme odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürürken, özellikle gelişmekte olan pazarlarda sunduğu çevik ve ölçeklenebilir çözümleriyle öne çıkıyor. Servios ile kurulan stratejik ortaklık ise yalnızca ürün ve hizmet sunumunu değil, aynı zamanda hem bölgede hem de Türkiye’de uzun vadeli bir dijitalleşme ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

"Afrika’daki dijital dönüşüme uzun vadeli katkı sunmaya kararlıyız"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATP CEO’su Ümit Cinali, "Servios ile yürüttüğümüz stratejik iş birliği kapsamında, Afrika pazarında büyüme vizyonumuzu somutlaştıran güçlü adımlar atıyoruz. Yüksek marka bilinirliğine sahip Hungry Lion’ın Namibya’daki şubelerinde ATP Zenia çözümlerimizi devreye almaktan memnuniyet duyuyoruz. Çeviklik, operasyonel verimlilik ve mükemmel müşteri deneyimi odaklı çözümlerimiz, QSR segmentinde günlük operasyonları optimize etmekle kalmıyor; aynı zamanda veri odaklı karar alma kültürünü destekleyen, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital altyapının da temellerini oluşturuyor. Çözümlerimiz, global markalarla edindiğimiz kapsamlı deneyimi ve operasyonel bilgi birikimimizi de içeriyor. Teknolojiyle bütünleşmiş, veri odaklı iş modelleriyle Afrika’daki dijitalleşme yolculuğuna uzun vadeli katkı sunmaya kararlıyız."