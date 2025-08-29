Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesine bağlı Budaklı, Dağdibi köyleri ve Doluca mezrasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karakaya, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmalarıyla devam eden 10,5 kilometrelik yol hattı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Altyapı ve ulaşım yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını vurgulayan Karakaya, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. Vali Karakaya daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile birlikte; Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığını, Güntepe Jandarma Yol Kontrol Noktasını ve Çimenli Jandarma Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti. Görev yapan kolluk kuvvetleri ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Vali Karakaya, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

İncelemelerde Vali Karakaya’ya Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.