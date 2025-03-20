Bitlis’te ‘Aile Yılı ve Yaşlılar Haftası’ kapsamında evliliklerinde 40. yılını tamamlamış evli çiftler onuruna iftar programı düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eşi Özlem Karakaya ile birlikte katılarak çiftlerle tek tek ilgilendi. İftar öncesinde çiftlerle sohbet eden Vali Karakaya, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birlik ve beraberliğin korunması, ailenin desteklenmesi amacıyla "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Programa katılan davetlilerin tecrübelerini ve aile hayatlarına dair hatıralarını dinleyen Vali Karakaya, "Sizler, sevgi, saygı ve fedakarlıkla örülmüş uzun soluklu evliliklerinizle bizlere örnek oluyorsunuz. Sizlerin mutluluğu, bizler için büyük bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Müftüsü Kadir Koçak ve vatandaşlar katıldı.