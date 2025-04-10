DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında; "Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına, demokratik düzenin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik çalışmalarını üstün bir görev anlayışıyla sürdüren Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan emniyet mensuplarımız milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Gücünü kanunlardan ve milletimizden alan Türk Polisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da topluma güven veren hizmetlerini yüksek vazife bilinci içerisinde cesaretle yerine getirmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki gayret ve çalışmalarından dolayı Emniyet Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyor ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Kahraman Gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, emniyet mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.