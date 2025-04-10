Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Altınoluk, Edremit ve Havran Meslek Yüksekokulu yöneticileri, öğrencilerin sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde yetişmesi amacıyla iş dünyasıyla işbirliği görüşmelerine başladı. Bu kapsamda heyet, Edremit Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Altınoluk MYO Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Edremit MYO Müdürü Prof. Dr. Raif Sakin ve Havran MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile bir araya geldi. Ziyarette, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sektörel taleplere göre daha donanımlı hale gelmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, eğitim müfredatlarının iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi, staj ve uygulama imkanlarının artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin yükseltilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Heyet, ev sahipliği ve katkılarından dolayı Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’e teşekkür etti.