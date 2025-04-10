Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bölgedeki emniyet mensuplarına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yüksekokul Sekreteri Ersin Kocabıyık rehberliğinde yürütülen "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında yapılan ziyaretlerde, öğrenciler polis merkezlerinde görev yapan emniyet personelinin haftasını kutlayarak desteklerini iletti. Ziyaretler sırasında polis memurlarına çeşitli hediyeler takdim eden öğrenciler, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Altınoluk MYO yönetiminden yapılan açıklamada, "Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına fedakarca görev yapan tüm polis teşkilatımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, emniyet mensupları tarafından memnuniyetle karşılandı.