Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, "Onlar sadece aileyi değil, aynı zamanda toplumu da ayakta tutan, değerlerimizi yaşatan, geleneklerimizi geleceğe taşıyan en büyük emek sahipleridir" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Annelerin rolünü ve değerini belirten Vali Coşkun, "Hayatımızdaki en kıymetli varlıklar olan, sevgi, şefkât ve merhametin timsali olan annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aile yapısını güçlendiren, sağlıklı nesillerin temelini atan annelerimizin; ailenin temeli ve toplumumuzun en güçlü yapı taşı olduğu muhakkaktır. Annelerimiz; karşılıksız sevgileriyle yüreğimize dokunan, fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan ve her zaman yanımızda olan en kıymetli rehberlerimizdir. Onlar sadece aileyi değil, aynı zamanda toplumu da ayakta tutan, değerlerimizi yaşatan, geleneklerimizi geleceğe taşıyan en büyük emek sahipleridir. Unutmamalıyız ki bilgi ve tecrübelerini evlatlarına özenle aktaran anneler; şekillendirdikleri şahsiyetler aracılığıyla yalnızca bireyleri değil, toplumları ve medeniyetleri de inşa ederler. Bu anlamlı günde, başta şehit ve gazilerimizin fedakâr anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Ebediyete uğurladığımız annelerimizi rahmetle anıyor; hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" dedi.