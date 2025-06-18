Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindeki heyet; Şehit Savcı Küçük ve Ahmet Küçük’ün şehadet yıl dönümleri dolayısıyla Karayazı ilçemizde düzenlenen Mevlid Programı’na katıldı.

Vali Çiftçi, Program kapsamında ilk olarak şehitlerin Turnagöl Mahallesi’nde bulunan kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ardından, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlenen Mevlid Programı’na katılan Vali Çiftçi, Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip şehitler için yapılan dualara eşlik etti.

Programın devamında şehit ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Çiftçi, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.