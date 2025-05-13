Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyete geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi Programı kapsamında öğrenim gören bireylerle tazelenme dersinde bir araya geldi.

"Yaşam Boyu Öğren, Yaşam Boyu Tazelen" sloganıyla 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla ETÜ’de başlatılan 60+ Tazelenme Üniversitesi Programı’nın öğrencileri, tazelenme dersini Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile işledi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın da katıldığı derste konuşan Vali Mustafa Çiftçi, kendisinin de belirli bir yaştan sonra hukuk fakültesinde öğrenim gördüğünü ve sürecin kendisine çok iyi geldiğini belirterek, Henry F ord’un "Öğrenmeyi bırakan herkes yaşlıdır, ister 20 yaşında ister 80 yaşında olsun. Öğrenmeye devam eden herkes genç kalır. Hayattaki en büyük şey zihninizi genç tutmaktır" sözünü öğrencilerle paylaşarak, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı. Öğrencilerle interaktif şekilde dersini işleyen Vali Çiftçi, daha sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Dersin sonunda ise 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrenci temsilcisi Emekli Hemşire Permin Şenol, öğrencilerin ders kapsamında yaptığı ebru tablosunu Vali Çiftçi’ye hediye etti.