Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Özel Palandöken Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Vali Çiftçi, merkezdeki engelli bireylerle yakından ilgilenerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi’ye Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ali Laloğlu ve Engeli Bakım Merkezi kurucusu Emrullah Demir eşlik etti.

Pasinler’de 2022 yılından bu yana hizmet veren merkez, zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli bireylere yönelik bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sunuyor. 297 kişi kapasiteli merkezde, zihinsel engelliler, ruhsal engelliler ve bedensel engelliler için üç ayrı bölüm bulunurken, şu anda toplam 235 engelli birey burada yaşamını sürdürüyor.

Merkezde, üç vardiya halinde görev yapan 139 personel, bireylerin sağlık, güvenlik ve sosyal hayata katılımını sağlamak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan "Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri" ve "Ahşap Yakma" kurslarında, engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmeleri destekleniyor.