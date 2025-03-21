Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

"Aziz milletimizin geçmişten bugüne yaşattığı kültürel miraslarından biri olan Nevruz, ata yurdumuz Orta Asya’dan, Balkanlar’a kadar uzanan geniş gönül coğrafyamızda baharın gelişini muştulayan; birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olan bir gündür" diyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, "Milletler, varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini birleştiren ve yücelten milli ve manevi değerlerinden ilham alarak geleceklerini inşa ederler. Mâzimizden ve coğrafyamızdan beslenen Nevruz Bayramı da geçmişten gelen birikimlerimizle ortak hafızamızı tazeleyen, özümüzü yansıtan özel bir gündür. Bu yönüyle Nevruz, kadim Türk milletinin milli kimliğinde önemli bir yere sahiptir"

"Nevruz bir diriliş günüdür"

Binlerce yıldır bu topraklarda yankılanan Nevruz, baharın taze nefesini yüreğinde hisseden Anadolu insanının, her bölgede kendi rengini kattığı köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, "Sadece baharın gelişini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin bu topraklarda kök salışını, kardeşliğimizi ve birlikte yaşama kültürümüzü yeniden hatırlatan bir diriliş günüdür, Nevruz. Bu değerli mirası yaşatmak, tabiatın uyanışına tanıklık etmek ve bu vesileyle kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı ve paylaşmayı tesis etmek, Nevruz Bayramı’nın anlamını en doğru şekilde yorumlamak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; baharın, toplumsal dayanışmanın, yeni başlangıçların ve umutların sembolü olan Nevruz Bayramı’nın başta aziz milletimiz olmak üzere tüm dünyaya kardeşlik, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum " diye konuştu.