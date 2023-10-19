Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Ekim “Muhtarlar Günü” münasebetiyle ilde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda muhtarları kabul eden Vali Çiftçi, “Hepimizin amacı; görevlerimizi bir gün bıraktığımızda alnı ak, başı dik, Halkın duasına, Hakkın rızasına mazhar olarak noktayı koymaktır.” dedi.

Muhtarlık teşkilatının 1829 yılında kurulan Muhtarlık teşkilâtının, köklü bir geçmişe sahip tarihi bir kurum olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “Muhtarlarımız, mülki idare açısından yakın çalıştığımız kamu görevlilerinden bir tanesidir. Kökü Osmanlı Cihan Devleti’ne kadar giden köklü bir kuruluştur. İlk defa 1829 yılında kurulmuş, ardından da İmparatorluğun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılmıştır. O günden bugüne kadar da önemini koruduğundan, muhtarlık teşkilatı günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde de ilk çıkan kanunlardan birisi ‘Köy Kanunu’dur. Bu kanunda muhtar, köy ihtiyar heyeti, muhtarların zorunlu ve ihtiyâri görevleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Günümüzde muhtarlık; devletle-millet arasında köprü olan, vatandaşımızın ilk başvurduğu, derdini anlattığı, sorunlarına çözüm aradığı kurumlardır. Hangi görev olursa olsun, bütün görevler milletin bize birer emanetidir. Hakkıyla yapıldığı zaman bütün görevler saygı değer ve kutsaldır” dedi.

Vali Çiftçi, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek taleplerini dinledi. Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz da kabulden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.