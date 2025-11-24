Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı ve "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen kahraman öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerimizi minnetle yâd ediyorum" dedi.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi, "İlim ve İrfan" ordumuzun fedakâr neferleri, Sevgili Öğretmenlerimiz; Öğretmenlik; bilgiyi sadece aktaran değil, aynı zamanda ruhlara nakşeden, bedeli maddi ölçülerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir meslektir. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ondaki cevheri açığa çıkarmak, aslında bir ailenin, bir şehrin ve nihayetinde büyük bir milletin kaderine yön vermektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda en büyük pay, hiç şüphesiz ki ülkemizin dört bir yanında, en zor şartlarda dahi "ilim ışığını" yaymaya devam eden siz fedakâr eğitimcilerimize aittir. Başöğretmen Atatürk’ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözü, omuzlarınızdaki bu kutsal sorumluluğun en veciz ifadesidir. Yarınlarımızın teminatı evlatlarımızı yetiştirmek için gösterdiğiniz üstün gayret her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen kahraman öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitim neferlerimizi minnetle yâd ediyorum. Uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor; görevi başındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."