Aydın’da düzenlenen Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ’Responsible Destek Programı’ ve diğer devlet yardımlarının anlatılacağı toplantıda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Valiliğimiz, bir sorun çözüm ortağı misyonu ile çiftçilerimizin, yatırımcılarımızın ve Aydın’a yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin her zaman hizmetindedir" dedi.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ile gerçekleştirilen ’İş Dünyası Aydın Buluşması’ etkinliği Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aydın’ın sürdürülebilir tarım uygulamaları ve markalaşma çalışmalarıyla ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu sağlayarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Bu uygulamalar, hem bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamakta hem de küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü arttırmaya devam etmektedir. Özellikle, Avrupa birliği yeşil mutabakatı gibi uluslararası girişimlerin gerekliliklerine uyum sağlamak, sadece bir hedef değil, aynı zamanda büyüme ve sürdürülebilirlik için stratejik bir fırsat olarak görülmektedir. bu çerçevede, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı ve yeşil dönüşüm projeleri, ilimizin geleceğe yönelik vizyonunda önemli bir yer tutmaktadır. Bizlerde Aydın Ticaret Borsası olarak, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi amacıyla ’yeşil dönüşüm ile aydınlık işletmeler’ projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, ilimizde zeytin, zeytinyağı ve incir üretimi veya ticaretiyle uğraşan firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenledik. 2024 yılında gerçekleştirilen eğitimlerde, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, Avrupa yeşil mutabakatı ve tarımsal işletmelerde yeşil dönüşüm konularında kapsamlı bilgi paylaşıldı. Eğitimin ardından, projeyi desteklemek amacıyla ’incir üreticileri için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yol haritası’ ve ’zeytin, zeytinyağı üreticileri için sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yol haritası’ adlı rehberler oluşturuldu. Bu rehberler, üreticiler ve ihracatçılar için yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir kaynak sunmaktadır. Borsamız, ilimizin önde gelen tarımsal ürünlerinde sürdürülebilir üretimi desteklemek ve çevresel uyumluluğu güçlendirmek amacıyla çalışmalarını devam edecektir". Bugünkü toplantımızın, siz değerli iş insanlarımız için bir yol haritası oluşturmasını ve firmalarınızın sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Aydın hızla gelişen illerin arasında yer alıyor"

Aydın Valisi Yakup Canbolat Aydın’ın coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle hem tarım şehri olması bakımından hem de ihracatta söz sahibi olan bir il olması bakımından Ege Bölgesi ve Türkiye’nin hızla gelişen illerinden biri konumunda olduğunu belirterek, "Özellikle iş insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve odalarımızın çalışmaları ile ilimiz emsallerine göre 2025 hedefi doğrultusunda ekonomik, sosyal, kültürel, tarım, turizm ve diğer alanlarda yapılan yatırımlarla büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Aydın ilimizde ekonomik hayatın temelimi oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak hissedilmektedir. Sanayi tesislerinin üretiminin büyük kısmı doğrudan veya dolaylı olarak tarıma dayalıdır. İlimizde en çok yetiştirilen ürünler; incir, zeytin, pamuk, kestane, çilek, enginar, yer fıstığı, mısır, turunçgiller olup her türlü sebze de yetiştirilmektedir. İlimiz incir üretiminde Türkiye’de ve dünyada birinci, kestane üretiminde Türkiye’de birinci, zeytin, çilek ve enginar üretiminde Türkiye’de ikinci, pamuk üretiminde üçüncü, zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk sırayı yer almaktadır. İlimizde 24 adet coğrafi işareti bulunan ürünümüz bulunmaktadır. Aydın inciri ve kestanesi Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alan menşe ürünlerimizdendir. Bunlardan yola çıkarak doğru politika ve stratejilere sağdık kaldığımız sürece Aydın ekonomisinin gerek Türkiye gerekse de dünya ekonomisinde giderek önemi artan bir konuma geleceğine hiç şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

Aydın Valiliği’nin, bir sorun çözüm ortağı misyonu ile çiftçilerin, yatırımcıların ve Aydın’a yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin her zaman hizmetinde olduğunu sözlerine ekleyen Canbolat konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "Aydın iş insanı da kadirşinaslığı, üretime olan katkısı, istisdama verdiği destek ile Aydın’ın tarım, turizm, ticaret, eğitim ve istihdam alanında kalkınması için çalışmalarını sürdürmektedir. Pek çok OECD ülkelerinin ekonomileri küçülürken, ülkemiz ekonomisinin her türlü zorluğa rağmen büyümeye devam ediyor olması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin zamanında aldığı doğru kararların da etkisidir. Küresel çapta yaşanan her türlü dar boğaza rağmen Aydınlı sanayicimiz de dar boğazın içindeki fırsatları değerlendirerek kararlılıkla üretmeye devam etmektedir. Valiliğimiz bir sorun çözüm ortağı misyonuyla çiftçilerimizin, yatırımcılarımızın ve Aydın’a yararlı iş ve hizmet yapmak isteyenlerin her zaman hizmetindedir. Ege’nin inciri Aydın için çalışan, her daim devletinin ve milletinin yanında olan, yeni istihdam alanları açan önemli toplumsal fonksiyonların gerçekleştirilmesi için gece gündüz demeden hizmet eden değerli iş insanlarını da yürekten tebrik ediyorum"

Konuşmaların ardından 20 yılı aşkın süredir aktif ihracat yaparak bölge ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılara plaket takdim edilirken, toplantı sonunda Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’Responsible Destek Programı’ ve diğer devlet destekleri, programa katılım sağlayan iş insanlarına anlatılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.