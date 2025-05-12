Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Atatürk Kent Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe özel bireyler ve aileleri başta olmak üzere STK’lar ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin merkezlerinde destek eğitimleri gören özel öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ile eğlence gece boyunca sürdü. Özel öğrencilerden oluşan koro, Anadolu’nun dört bir yanından ezgileri seslendirdi. Öğrencilerin dans ve zeybek gösterileri ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Başkan Çerçioğlu: Engelleri hep birlikte aşacağız

Özel bireylere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ve desteklerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Engelleri hep birlikte aşmak, engelsiz bir kent için yürekten çalışıyoruz. Güzel Aydınımızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, hayata geçirdiği destek çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.