Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 1872 Sokak park alanında 4 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 1872 Sokak park alanında 4 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Nazilli’de can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşların sık sık şikayette bulunduğu metruk binalar bir bir yıkılmaya devam ediyor. Çalışmalarda saha ekipleri tarafından tespit edilen Yeşil Mahalle 1872 Sokak’ta yer alan 4 farklı metruk bina iş makinaları yardımıyla yıkıldı. Yıkım çalışmalarının ardından oluşan hafriyat yığınları temizlenerek alanın kötü görüntüsü ortadan kaldırılmış oldu.

İlk olarak Sümer Mahallesi’nde başlayan çalışmalarda, Nazilli’deki yaklaşık 70 metruk bina hazırlanan program çerçevesinde yıkılmaya devam edecek.