Kurban Bayramı yaklaşırken, Koçarlı Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan mezarlıklarda ot biçme ve genel temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayram öncesi yoğunlaşan çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarında çevre düzenlemesi de yapılarak vatandaşlara daha düzenli bir ziyaret ortamı sunulması hedefleniyor.

Başkan Arıcı yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın manevi duygularını en iyi şekilde yaşayabilmesi için mezarlıklarımızda gerekli tüm temizlik ve düzenlemeleri yapıyoruz. Ekiplerimiz bayram öncesi sahada yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.