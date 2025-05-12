2025 Aile Yılı kapsamında Belediye Meclis Üyelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu eğitim ve farkındalık semineri düzenlendi.

Söke Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzmanlar Emine Güngör ve Aylin Öztürk konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde; kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen hizmet ve çalışmalar, kurumsal mekanizmalar, ALO 183 Sosyal Destek Hattı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Meclis Üyelerine, şiddete maruz kalındığında ya da şiddete tanık olunduğunda izlenmesi gereken yollar ve yapılması gerekenler konusunda da önemli bilgiler aktarıldı.