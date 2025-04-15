Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Anaokulu’na yaptığı ziyarette, minik öğrencilerle bir araya gelerek, çocuklarla sohbet etti ve yapılan etkinliklere katıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Anaokulu’nu ziyaret etti.

Bil-En programı kapsamında gerçekleşen ziyarette, minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, sınıfları gezerek çocuklarla sohbet etti ve yapılan etkinliklere katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmanın ardından, öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir toplantı düzenlendi. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Vali Aygöl, eğitimin temelinin okul öncesinde atıldığını vurgulayarak, bu süreçte özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.