Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı sonrası bir değerlendirme yaparak, "Gece gündüz demeden vatandaşların güvenliği için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi

Video Konferans Sistemi üzerinden düzenlenen Güvenlik Toplantısı’na Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı katıldı. Video Konferans Sistemi’yle düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin güvenlik ve emniyet konularına dair geniş çaplı değerlendirmeler yapılarak, il valileri ve güvenlik güçleri arasında etkili bir iletişim ve koordinasyon sağlandı.

Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısının temel amacı, ulusal güvenliğin en üst seviyede temin edilmesi ve yerelde güvenlik sorunlarına hızlı çözüm üretilebilmesi için stratejiler geliştirmekti. 81 ilin güvenlik durumu değerlendirildi, yerel yönetimler arasında etkin işbirliği sağlanması hedeflendi, güvenlik tedbirleri ile ilgili yeni stratejiler görüşüldü. Gece gündüz demeden vatandaşların güvenliği için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" ifadelerine yer verdi.