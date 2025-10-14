Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören hastalarla bir süre görüşen, kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Vali Aydoğdu, hastaların sağlıklarına kavuşmaları için fedakarca görev yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Sn. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Prof.Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, tüm doktorlara ve sağlık personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra hastane içerisinde bulunan kütüphaneyi de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, kütüphanede bulunan tıp fakültesi öğrencileriyle bir süre hasbihâl ederek öğrencilere başarılar diledi.