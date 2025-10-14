Hakkari’de hafızlık öğrencisi kendi el emeği bilekliklerden elde ettiği geliri Gazze’deki kardeşlerine bağışladı.

Hakkari’deki Hatice Ömer Utlu Yatılı Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi alan Sedef Keyfi isimli öğrenci, kendi ördüğü bileklikleri satarak gelirini Gazze’deki mazlum ve mağdur kardeşlerine bağışladı. Bilekliklerden elde ettiği geliri İl Müftüsü Hüseyin Okuş’a teslim eden Keyfi; "Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Siyonist İsrail’in kardeşlerimize yaptığı zulüm uykularımızı kaçırıyor. Karınca misali az da olsa kendi ördüğüm bileklikleri satarak elde ettiğim geliri de Gazze’deki mazlum ve mağdur kardeşlerime bağışlamak istedim. Yüce Allah böyle bir acıyı hiçbir kimseye yaşatmasın" dedi.

Bağışı kabul eden Hakkari İl Müftüsü Okuş ise "Böylesi duyarlı kardeşlerimizin varlığı bizleri mutlu etmektedir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle Müslümanlar yek vücut gididir. Birinin çektiği sıkıntı herkesi etkilemeli. Öğrenci kardeşimizin gösterdiği vefalı davranış hepimize örnek olmalı. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.