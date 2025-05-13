Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü ve Engelliler Haftası münasebetiyle Baksan Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan engelli birey annesi Neşe Uyguner, eşi Ali Uyguner ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) rahatsızlığı bulunan ikiz kardeşler Alp ve Ege’yi ziyaret etti.

Yaklaşık 29 yıllık meslek hayatında eğitim, aile danışmanlığı ve sosyal gönüllülük alanlarında örnek çalışmalar gerçekleştiren Neşe Uyguner, özel ihtiyaçlı ikiz çocukları Alp ve Ege’nin eğitim ve gelişim süreçlerini büyük bir özveriyle yürütüyor. Çocuklarının evde eğitim süreçlerine birebir destek sağlayan Uyguner, çocuklarının sanat ve teknoloji alanındaki üretkenliklerini de teşvik ederek güçlü bir aile modeli ortaya koyuyor. Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, "Anneler Günü vesilesiyle, sadece aileleri için değil, toplum için de büyük fedakârlıklar gösteren annelerimizin kıymetini bir kez daha hatırlıyoruz. Neşe Hanım’ın hem bir eğitimci hem de özel ihtiyaçlı bireylerin annesi olarak sergilediği duruş, hepimiz için örnek teşkil etmektedir. Çocuklarının karşılaştığı zorluklara rağmen sergilediği sabır, azim ve mücadele ruhu takdire şayandır. Ailesiyle birlikte gösterdiği bu güçlü dayanışma, aynı zamanda sosyal farkındalığın artmasına da katkı sağlamaktadır." dedi. Vali Aksoy bununla birlikte, Uyguner ailesine başarı ve sağlık dileklerinde bulunarak Neşe öğretmenin Anneler Günü’nü kutladı.