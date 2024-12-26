BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Huzur şehri Bilecik’te yeni yılda da suça ve suçluya geçit yok. Bilecik’te suç ve suçluyla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ın koordinesinde 2024 yılı faaliyetleri değerlendirme ve 2025 yılı planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik’in huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

‘2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla’

Toplantıda, Bilecik’in suç ve suçluyla mücadelede 2024 yılında sergilediği kararlı duruşun, 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Şehrin huzurunu bozmaya yönelik girişimlere geçit verilmediği vurgulanırken, fedakâr emniyet personelinin özverili çalışmalarıyla başarıların devam edeceği belirtildi.

Vali Aygöl, “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır” anlayışıyla hareket ettiklerini bir kez daha hatırlattı. Toplumun huzur ve güvenliğine katkı sağlayan tüm bireylerin sorumluluk almasının önemi de dile getirerek, Bilecik, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da huzur ve güvenin merkezi olmaya devam edecek” dedi.