T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ve tiyatroyu raylar üzerinde Anadolu’ya taşıyan "Vagon Sahne" projesi, Manisa’da sanatseverlerle buluştu. Manisa Tren Garı’nda gerçekleştirilen temsillerde çocuklar ve yetişkinler tiyatronun büyülü atmosferini doyasıya yaşadı.

Adana Devlet Tiyatrosunun proje yürütücülüğünü üstlendiği etkinlikte, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Masal Treni" adlı çocuk oyunu saat 13.00’te, yetişkinler için sahnelenen "Misafir" adlı oyun ise saat 19.00’da izleyiciyle buluştu. Manisalı sanatseverler, farklı ve etkileyici bu sahne deneyimine büyük ilgi gösterdi.

Raylar üzerinde yoluna devam eden Vagon Sahne, Manisa’daki temsillerin ardından bir sonraki durağı olan Uşak’a uğurlandı. Proje kapsamında toplam 22 temsil verilmesi planlanıyor.

Manisa’daki etkinliğin gündüz bölümüne Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da katıldı.