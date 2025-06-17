Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çiftçiler ve uzmanlar, hasat sonrası anız yakmanın hem toprağın verimini düşürdüğünü hem de çevre açısından ciddi olumsuzluklara yol açtığını belirtti.

Anız yangınlarının, yalnızca ekili alanlarla sınırlı kalmayıp komşu tarlalara, meyve bahçelerine, elektrik direklerine ve sulama altyapılarına da zarar verebildiği ifade edildi. Duman ve külün ise hava kalitesini düşürerek insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen uzmanlar, anız yakmanın Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında cezai işleme tabi tutulduğunu aktardı. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile jandarma ekiplerinin de anız yakılmasını önlemek ve vatandaşları bilgilendirmek için düzenli denetimler gerçekleştirdiği dile getirildi.

"Gelecek seneki tarıma hızlı başlamak adına anızı yakıyorlar"

Genç yaşına rağmen anız yakmanın ne kadar zararlı olduğunu belirten Özgür Can Sönmez, "İnsanlar gelecek seneki tarıma hızlı başlamak adına anızı yakıyorlar. Bunu yaptıkları zaman da toprağı organik açıdan zayıflatıyorlar. Biz de bunu önlemek için modern tarım tekniklerini kullanmaya büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

"Verim yüzde 20, yüzde 30 seviyesine düşüyor"

Anız yakmanın ciddi zararları olduğunu söyleyen çiftçi Ömer Ada, "Anız yakmak toprağın verimini öldürür. Toprağın içerisindeki canlılara, böcek, karınca, yılan gibi hayvanlara zarar veriyor. Bunun yerine farklı teknikler uygulanabilir. Bu sap işlendi mi zaten gübre olur. Adam ben anız yakayım, tarlam temiz olsun diyor ama yanlış bir şey. Toprağın verimini öldürüyor. Verim yüzde 80 ile yüzde 20, yüzde 30’lara düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Toprağın doğal dengesi bozuluyor"

Anız yakmanın çevresel zararlarının yanı sıra ciddi maddi kayıplara da neden olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Bir dekarlık tarlada yakılan yaklaşık 300 kilogram sap ve saman, toprakta yaklaşık 1 buçuk kilogram saf azot kaybına neden oluyor. Bu durum, toprağın doğal dengesini bozuyor ve verim düşüklüğüne yol açıyor. Telafi için çiftçilerin toprağa 7 ila 10 kilogram amonyum sülfat uygulaması gerekiyor. Yani cebimizden koymamız gerekiyor. Biz de diyoruz ki, bu yöntemlerin yerine anız çürütme ya da modern tarım teknolojilerini kullanalım. Biliyorsunuz bunun için tarım makineleri var. Tabi bunlar çiftçi için külfetli olduğu için en kolayına kaçıyor. Biz de buradan Tarım Bakanlığına ve ilgilere çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki çiftçiye bu konuda destek olalım ki anız yakmanın önüne geçelim" diyerek konunun ekonomik boyutuna dikkat çekti.

"Uzun vadede verim kaybı yaşanıyor"

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin anız yakmanın topraktaki yararlı mikroorganizmaları da yok ettiğini, bu durumun uzun vadede verimliliği azalttığını ve üretim maliyetlerini artırdığını ifade etti. Alternatif çözüm önerilerine de değinen Bilgin, "Siz bu anızı yaktığınızda toprağın içerisindeki mikroorganizmaların hepsini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu mikroorganizmalar toprağın içerisindeki bakteriler, canlılar, toprağın içerisindeki azotun, fosforun, karbonun, potasyumun bitkinin emiş yapabileceği bir formata getirerek emilimini sağlıyor. Siz anız yaktıktan sonra bu mümkün hale gelmiyor. Siz topraktaki mikroorganizma sayısını azalttığınız için doğal olarak verim noktasında bir düşüş meydana geliyor. O nedenle biz anız yakmayın, yakınca toprağın içerisindeki organizmalar, canlılar, karıncalar, böcekler, faydalı faydasız önemli değil, bütün her şey, yok ediyorsunuz" diye konuştu.