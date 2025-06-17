Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik yangın eğitimi programı düzenlendi.

Alaca Belediyesi öncülüğünde Mehmet Akif İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere hem teorik bilgiler aktarıldı hem de uygulamalı tatbikat yapıldı. İtfaiye ekipleri, öğrencilere yangının çıkış sebepleri, yangından korunma yöntemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen uygulamalı tatbikatta ise öğrencilere yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.Eğitim programı sayesinde öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşarken, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair önemli bilgiler edinmiş oldu.