Karaciğerin vücuttaki en önemli organlardan biri olduğunu hatırlatan Güven Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Işık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl 2 milyondan fazla kişinin karaciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Işık, bu ölümlerin yaklaşık 1,3 milyonu siroz kaynaklı olurken, hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonların da yılda 1,3 milyon hayatın kaybedilmesine neden olduğunun altını çizdi.

Karaciğer hastalıklarının dünya genelindeki tüm ölümlerin yüzde 4’ünden sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, "Bu oranlar, karaciğer hastalıklarının artık sadece bir sindirim sistemi sorunu değil, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de karaciğer nakli bekleyen hasta sayısının her yıl arttığını ve bekleme süresinin ortalama 125 güne kadar uzadığını söyleyen Işık, "Bu süreçte bazı hastalar yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Nakil kararı zamanında verilmediğinde hastalar geri dönülemez bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyor" diye konuştu.

Karaciğer yetmezliğinin kronik ve akut olmak üzere iki şekilde görüldüğünü belirten Işık, sürecin her iki durumda da yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bilinç değişiklikleri, tekrarlayan kanamalar, karında sıvı birikimi gibi komplikasyonlar gelişmişse ve karaciğer fonksiyonları geri döndürülemeyecek şekilde bozulmuşsa, karaciğer nakli hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği haline gelir" dedi.

Türkiye’de organ bağış oranlarının hala düşük seviyelerde olduğuna da değinen Prof. Dr. Işık, kadavra donör sayısının artırılmasının hayati önemde olduğunu belirterek, "Canlı donörden yapılan nakiller elbette önemli bir seçenek ama ideal olan, toplumsal farkındalıkla birlikte kadavradan bağışların artmasıdır" dedi.

Erken tanı ve düzenli takip sürecinin önemine dikkat çeken Işık, "Nakil için ne çok erken ne de çok geç davranmalıyız. Zamanlamayı doğru yapabilmek için karaciğer hastalarının, bu konuda deneyimli merkezlerde düzenli izlem altında olması gerekiyor" uyarısında bulundu.