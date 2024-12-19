Aile Sağlığı Hekimi Dr. Oğuzhan Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki yönetmelik değişikliğinin hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Niğde’de Altunhisar Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Oğuzhan Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki yönetmelik değişikliklerini değerlendirdi. Düzenlemenin sahadaki uygulamalarını anlatan Dr. Şahin, "Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı hastaların hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların ve obezite, kardiyovaskuler risk gibi durumların tarama ve takiplerini yapabilmesi için oluşturduğu hastalık yönetim platformu üzerinden buna yönelik işlemlerimizi yapıyoruz. Bu sayede hastalık riski olan kişileri erken tespit etmek ve hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmak daha kolay oluyor" ifadelerine yer verdi. Hedefin hastaların sağlık hizmetlerine kolay erişimi olduğunu söyleyen Dr. Şahin, akılcı ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirme yaptı.

Özellikle kronik hastalıklarda düzenli takiplerin önemine vurgu yaparak, hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırıldığını ve aile sağlığı merkezlerinin bu konuda aktif bir rol üstlendiğini söyleyen Şahin, "Yönetmeliğin bir diğer konusu da akılcı ilaç kullanımı. Bu sayede hem hastaların gereksiz ilaç kullanmasının önüne geçiliyor ki bunun hem hastanın sağlığının korunması hem de tedavisinin sadeleştirilerek kolaylaştırılmasına faydaları var. Aile hekimliği mevzuatında geçtiğimiz ay başında bunlara yönelik değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle ilgili hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bizlere gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Çalışmalarımızı yapılan değişikliklere göre yeniden düzenledik ve süreçte herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşanmadı" ifadelerini kullandı.