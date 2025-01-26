Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Behice Kurtaran, zatürre ve tetanos aşılarının yetişkinlikte tekrarlanması uyarısında bulundu.

Aşıların toplum sağlığına katkısından bahseden Acıbadem Adana Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Behice Kurtaran “Aşılar sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın önüne geçilmiş, salgınlar kontrol altına alınmış ve bu hastalıkların yayılımı büyük ölçüde durdurulmuştur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda aşının önemi, hastalıkların önlenmesi ve uzun vadeli sağlık problemlerinin azaltılması açısından kritik bir rol oynar. Ancak maalesef ki aşı karşıtlığı nedeniyle bazı hastalıkların önüne geçilemiyor” dedi.

“Zatürreye karşı aşı olunmalı”

Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en önemli iki araçtan birinin hijyen diğerinin aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtaran “Türkiye, aşılamada özellikle çocukluk çağı hastalıkları açısından çok düzenli giden ve kaliteli bir aşı bakım hizmeti verilen bir ülke. Erişkin aşılama ise yıllarca tüm dünyada biraz ihmal edilmiş bir konu. Oysa çocukluk çağında aşılamadan sonra bu aşılar bir süre sonra etkinliğini kaybettiği için tekrar bu antijenleri vücuda hatırlatmak gerekiyor yoksa o antijenler hatırlanmadığı için mikropla karşılaşıldığı zaman hastalığın olma muhtemelliği ortaya çıkıyor” diye konuştu. Zatürrenin yaşlılarda en sık görülen hastaneye yatış sebebi olduğunu ancak çoğu kişinin zatürreye karşı aşı olması gerektiğini bilmediğini sözlerine ekledi.

“Tetanos aşısı 10 yılda bir yapılmalı”

Tetanos ve türevleri gibi bazı aşıların çok önemli olduğuna ve aşı karşıtlığının bu hastalıklarda ölümcül risk oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtaran “Türkiye’de tetanos vakalarını son derece az görmeye başladık ama çıkıyor mu çıkıyor. Tetanos aşısı çok etkili bir aşı, 10 yılda bir her erişkinin tetanos aşısı yaptırması gerekiyor. Biz ancak bir kaza geçirdiğimizde, elimizi kestiğimizde, deldiğimizde bu aşıyı yapıyoruz. Bazen 20 yıl başımıza bir şey gelmiyor ama 21. yıl bir mikrobu aldıktan sonra aşı yapsanız da etkisi olmayabiliyor” dedi.

“Güvenilir olmayan bilgilere itibar edilmemeli”

Aşıların yararları konusunda yeterli toplumsal farkındalık olmadığına işaret eden Prof. Dr. Kurtaran, “Bilimsel temele dayanmayan verilerle aşılar hakkında negatif düşüncelerin yayılması, toplum sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Aşıların uzun yıllar bilimsel kontrolden geçerek yapıldığı akıldan çıkarılmamalı. Aşı olmayan bir kişi kendi sağlığını da toplum sağlığını da riske atıyor. Bu nedenle aşıların yararları daha sık anlatılmalı. İnsanlar aşılar konusunda sosyal medyada ya da internette güvenilir kaynaklardan olmayan bilgilere itibar etmemeli” dedi.