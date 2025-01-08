Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu Medıcal Poınt Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek kadrosuna Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlunu dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu’nun uzmanlık alanları arasında inme rehabilitasyonu, serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyon, omurilik hasarı rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, inme ve serebral palside botoks uygulamaları, fizik tedavi uygulamaları, ultrason eşliğinde enjeksiyonlar, prp, kök hücre ve glutatyon tedavileri, kuru iğneleme, bel boyun ağrıları, eklem ağrıları, spor sakatlanmaları ve skolyoz bulunuyor.