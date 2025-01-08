Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’ya geldi. Fidan, 2 gün sürecek resmi temasları çerçevesinde ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Bakan Fidan daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçecek Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Fidan, daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.