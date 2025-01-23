Uyku bozuklukları sadece gece uykusunu değil, genel sağlık ve beyin fonksiyonlarını da etkileyebiliyor. Bu durum ayrıca yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Özel Amasya Kolmed Hastanesi nöroloji kliniğinde görev yapan Uzm. Dr. Senem Sezikli, nörolojik durumların uyku kalitesini bozarak gün içindeki performansı düşürebilir ve ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekerek “Uyku sadece bir dinlenme aracı değil, sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır” dedi.

Her sabah yorgun şekilde uyanan bireylere doktora başvurmalarını öneren Sezikli, “Uyku bozuklukları, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Uyku, beden ve zihin sağlığımız için vazgeçilmezdir. Ancak, uykusuzluk, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozuklukları yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu sorunlar sadece yorgunluk değil, aynı zamanda dikkat dağınıklığı, bağışıklık zayıflığı ve ruhsal sorunlara da yol açabilir. Unutmayın, uyku sadece bir dinlenme aracı değil, sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır” diye konuştu.