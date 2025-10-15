Amasya’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde görme engelli vatandaşlara beyaz baston dağıtıldı.

Kadın üyelerinin beyaz baston kullanmalarına yönelik eğitimlere başladıklarını belirten Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, "İnşallah cadde ve sokaklarda görme engelli kadın kardeşlerimiz de bastonla gezecek" dedi.

Görme engellilerin az kısmının baston kullanarak bağımsız hareket ettiklerine dikkat çeken Musa Demiryarar, "Önemli kısmı başkalarına bağımlı, bir yere gittiğinde refakatçiye ihtiyaç duyuyor. Ya da zorlanacağını düşündüğü için evde oturup dışarı çıkmıyor. Biz o kardeşlerimizin de sokağa çıkararak düzenli bir yaşama katılmaları için baston hediye ediyoruz" diye konuştu.

4 kadın üyeleri için bağımsız hareket becerileri kursunun başlatıldığını anlatan Demiryarar, "Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle baston kullanmayan kadın üyelerimiz için kurs açtık. Kendileri baston kullanmaya başladılar. İnşallah cadde ve sokaklarda görme engelli kardeşlerimiz de bastonla gezecek" şeklinde konuştu.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe protokol üyeleri ile engelli vatandaşlar da katıldı. Görme engelli 30 vatandaşa Vali Önder Bakan ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi tarafından beyaz baston hediye edildi.