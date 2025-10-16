Akdeniz Bölgesi’nde Mersin civarında doğada yakalanan 5 yaban keçisi, Karadeniz Bölgesi’nin şirin şehri Amasya’da yeni yaşam alanlarına salındı. Amasya’da güçlü bir yaban keçisi popülasyonu hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından Amasya’nın Çiğdemlik köyünün yüksek kesimlerinde doğaya 5 yaban keçisi salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi’nin gözetiminde bu yıl üç etapta 18 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisinin bırakılmasıyla güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması amaçlanıyor. Yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışmaları kapsamında Akdeniz Bölgesi’nden getirilen yaban keçilerinin Amasya’nın doğasına uyum sağladığı kaydedildi.

"Çoğalıp doğamıza renk katacaklar"

Çiğdemlik köyü sakinlerinden Ahmet İnce, "Bölgemizde daha önce hiç yaban keçisi görmemiştik. Köyümüzün, bölgemizin kazancı olacak. İnşallah çoğalıp doğamıza renk katacaklar" dedi.

Avlanması yasak, 940 bin TL cezası var

Yaban keçisinin avlanmasının yasak olduğunu belirten Ahmet Kurt da, "Avlanması halinde 940 bin TL civarında cezası var. Onları koruyacağız. Bu yaban keçileri Akdeniz’den Karadeniz’e geldi. Burada daha güzel yaşayacaklar" diye konuştu.