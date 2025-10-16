Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu’nda konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle artan siyasi ve ekonomik iş birliğine dikkat çekerek "Türkiye artık yalnızca bir ülke değil, Türk dünyasının lideridir" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkeleri Sempozyumu, bölgesel iş birliği, enerji politikaları ve Türk dünyasının geleceği konularını gündeme taşıdı. Sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Maraşlı tarafından yapıldı.

Bölgesel iş birliklerinde birleştirici

"Türki Cumhuriyetler artık Türkiye’nin vazgeçilmez bir kardeş parçası oldu. Azerbaycan ile ‘iki devlet, bir millet’ anlayışında olduğu gibi bu durum diğer Türki Cumhuriyetler için de geçerlidir" diyen Abdülkadir Gayretli, Türkiye’nin bölgesel iş birliklerinde birleştirici güç olduğuna vurgu yaptı.

"Kaynakların işletilmesi ve Türkiye’nin bu sürece önderlik etmesi önemli"

Gayretli, birlik ve beraberlik mesajı vererek şöyle devam etti:

"Önemli olan Türkiye’nin canlanması, ekonomik ve siyasal alanlarda başarıya ulaşmasıdır. Bunun tek çaresi, birlik içinde olmaktır. Türkiye yalnızca kendi kalkınmasını değil, Türk dünyasının ortak gelişimini hedefliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde doğal gaz ve petrol gibi kaynaklar büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra, değerli elementler ve rezervler de oldukça kıymetli. Türkiye’de bu kaynaklar mevcut, ancak çıkarılmayı bekliyor. Karadeniz’deki doğal gaz ve Güneydoğu’daki petrol çıkarılması gibi Türkiye’nin yer üstü ve yer altı kaynakları açısından zengin bir potansiyeli var. Önemli olan bu kaynakların işletilmesi ve Türkiye’nin bu sürece önderlik etmesidir. Böylece kısa sürede daha zengin bir Türki Cumhuriyetler görmeyi hedefliyoruz."

Konuşmasının sonunda Gayretli, Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri için üstlendiği rolü şu sözlerle özetledi:

"Artık Türki Cumhuriyetleri yalnız değil. Türkiye’nin başarısı, tüm Türk dünyasının başarısı anlamına geliyor."

"Hem ana yurt hem de ata yurt olarak birleştirici bir öneme sahip"

Prof. Dr. Volkan Öngel, "Dünya, küreselleşmeden yerelciliğe doğru bir dönüşüm yolunda. Bu süreç, özellikle ikinci Trump dönemiyle daha belirgin hale geldi. Artık hepimiz için açık bir gerçek var: Birlik olmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu noktada, Hazar ve Karadeniz havzası, hem ana yurt hem de ata yurt olarak birleştirici bir öneme sahip. Bu bölgede hepimizin söyleyecek sözü ve yapacak çok işi var" açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Necmettin Maraşlı ise "Karadeniz ve Hazar bölgelerinde bulunan ülkelere baktığımızda; ekonomik ve uluslararası siyaset açısından oldukça önemli bölgedir. Böyle bir sempozyuma ihtiyacımız vardı. Buradaki işlenen konular ile toplumsal sorunlara da çözüm bulacaktır" şeklinde konuştu.