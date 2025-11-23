Amasya Valisi Önder Bakan, "Öğretmenlik, sevgi, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir o kadar da saygın bir meslektir" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında öğretmenliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirten Vali Bakan, "Öğretmenlerimiz bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasında en büyük paya sahiptir. Öğretmenlik sevgi, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir o kadar da saygın bir meslektir. Her biri adeta bir irfan pınarı olan öğretmenlerimizin güzel hasletlerle donattığı her evladımız huzurlu bir toplum, kurtarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyet demektir" ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) "Ben ancak bir muallim (öğretmen) olarak gönderildim" hadis-i şerifiyle öğretmenliğin önemini vurguladığını hatırlatıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir" sözüyle öğretmenlerin değerini ifade ettiğine değinen Bakan, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.