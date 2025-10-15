Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan gebe okulunda gebelikte diş bakımı konulu bilgilendirici eğitim gerçekleştirildi.

Diş Hekimi Azize Deniz Aktaş tarafından verilen eğitimde gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığının önemi, diş eti problemlerinin anne ile bebek sağlığı üzerindeki etkileri, doğru ağız bakımı alışkanlıklarıyla tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Anne adaylarımızın daha sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri için düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.