Türkiye’de köy hayatı şehirlerde kurulan pazar yerleri sayesinde devamlılık sağlıyor. Köylü kadınlar kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeler ve bitkilerle birlikte, evde hazırladıkları yöresel ürünleri şehirlerde kurulan pazarlarda satarak hem önemli bir gelir sağlıyor hem de köydeki yaşamlarını sürdürüyor.

Giresun’un Bulancak ilçesinde Bulancak Belediyesi tarafından kurulan Organik Ürünler Pazarı, köylerde yaşayan kadınların ürettikleri ürünleri satma fırsatı sağlıyor. Kadınlar, kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeler ve bitkilerle birlikte, evde hazırladıkları yöresel ürünleri pazarda satışa sunuyor.

İlçeye bağlı köylerdeki kadınlar, her gün kurulan organik pazar alanında ürettikleri sebze, meyve ve yöresel ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tarlalarda sabah erken saatlerde ürünlerini toplayan kadınlar, pazara getirerek satış yapıyor. Ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerini destekleyen kadınlar, aynı zamanda birbirleriyle takas yaparak dayanışma örneği de sergiliyor.

"Köyde yaşayan herkes üretmeli; Biz üreteceğiz, şehirdekiler de tüketecek"

İlçenin Erdoğan köyünde yaşayan Hatice Yılmaz, yaklaşık 20 yıldır organik ürünler satarak geçimini sağladığını belirterek "Ne satıyorsam kendim üreterek satıyorum. Bugün burada üzüm, elma pekmezleri, süt, yoğurt, kabak, lahana, pezik gibi ürünlerim var. Hepsi organik ve kendi ürünlerim. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. İki çocuğum var, biri askerde, diğeri çalışmaya gitti. Her ikisini de bu şekilde büyüttüm. Allah’a şükürler olsun, üretebiliyorum ve satabiliyorum. Yaz mevsiminde işlerimiz daha iyi oluyor. Köyde yaşayan herkes üretmeli. Biz üreteceğiz, şehirdekiler de tüketecek. Döngü böyle devam edecek" diye konuştu.

Organik ürün yelpazesi genişliyor

Sadece sebze, meyve ve süt ürünleriyle sınırlı olmayan pazarda, süs bitkileri de satılıyor. Yaylaya yakın köylerde yaşayan Saliha Öksüz, "Biz her şeyi kendimiz yetiştirip satıyoruz. Bu mevsimde özellikle fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen sakarca bitkisini topluyorum. Bu bitki yöremizde çok sevilir, özellikle yumurtayla yapılanı çok lezzetlidir. Ayrıca, evlerde kokusuyla tercih edilen sümbül de satıyoruz. Bu bitki bu dönemde bulunur, aralık-ocak ayında son demleridir" dedi.

Organik Ürünler Pazarı Bulancak ilçesindeki kadınlar için sadece bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda köylerdeki yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor.