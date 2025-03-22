Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda farklı uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki bir adres belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli B.E.A. yakalanırken çeşitli miktarlarda bonzai olarak bilinen uç maddesi, eroin, suçtan elde edilen 5 bin 900 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.