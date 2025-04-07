DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 61 şüpheli şahsa işlem yapılırken 4 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 31 Mart – 6 Nisan 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 54 olaya müdahale edilirken, 61 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 4 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 124 adet sentetik ecza, 32 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 107 gram bonzai, 27 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kök kenevir ve 0,34 gram ele geçirildi.