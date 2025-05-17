Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Düzce Valiliği himayelerinde, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin ikinci günü, birbirinden değerli film gösterimlerine, panel ve söyleşilere sahne oldu.

"Free Words: A Poet From Gaza" adlı belgesel film gösterimiyle başlayan ikinci günde, finalist yönetmen Abdullah Harun İlhan’ın eseri, İstiklal Konferans Salonu’nda izleyiciyle buluştu. Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide İlhan, filmin ortaya çıkış sürecinden ve şiirin, dile getirilemeyen duyguları ifade etme gücünden söz etti. Program, Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu’nun "Keçenin Teri" adlı belgesel filminin gösterimi ve ardından Doç. Dr. Zuhal Akmeşe’nin yönetiminde gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Belgeselle tanışma sürecini ve bu alandaki kişisel serüvenini aktaran Karslıoğlu, filmde az diyalogla nasıl denge kurduğunu ve metin yazmadan da duygunun izleyiciye nasıl geçebileceğini örneklerle anlattı. Programda Yönetmen İdil Berk’in "Dilsiz Renkler" adlı belgesel filmi de izleyiciyle buluştu.

Festivalin öğleden sonraki bölümü protokol konuşmalarıyla başladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" dolayısıyla programda kitle iletişim araçları ve aile temalı panel düzenlendiğini ifade etti. Erdemli birey yetiştirmenin önemi üzerinde duran Rektör, erdemli bireylerin erdemli toplumu, erdemli toplumun da erdemli ülkeyi oluşturduğuna dikkat çekerek Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin hayırlı olmasını temenni etti.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, alanında uzman katılımcılar ve içi dolu programlarla Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali için ciddi bir hazırlık yapıldığını dile getirerek kültür-sanat ışığının Konuralp Bey’in ayak iziyle Düzce’de doğduğunu sözlerine ekledi.

Vali Selçuk Aslan, Düzenleme Kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Zengin içeriğiyle heyecan veren festivalde, değerli filmlerin 6 farklı salonda gösterime girdiğini söyleyen Aslan, genç kuşakların sinemanın usta isimleriyle bir araya geleceğinin de altını çizdi. Düzce’nin yükselen ivmesini kültür-sanatla taçlandırma arzusunda olduklarını ifade eden Aslan, festivalin ulusal ve uluslararası marka olması temennileriyle sözlerini sonlandırdı.

Konuşmalarının ardından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında "Kitle İletişim Araçları ve Aile" adlı panel gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mesut Aytekin yönetimindeki "Televizyon ve Aile" başlıklı oturumda Dr. Meral Açıkgöz "Televizyonun Ailede Aidiyet Duygusu Üzerine Etkisi", Doç. Dr. Fırat Sayıcı "Görüntü ve Gerçeklik Arasında: Televizyonun Aile Yaşamına Dokunuşları", Hüseyin Başusta ise "Televizyon ve Aile" başlıklı sunumlarını paylaştı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tunç Yıldırım’ın üstlendiği "Türk Sineması ve Aile" başlıklı oturumda; Prof. Dr. Yusuf Yurdigül "Türk Sinemasında Muhafazakar Aile", Prof. Dr. Selma Köksal "Türk Sinemasında Aile Kavramına Örnek Olarak Fikret Bey Filmi", Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ceyhan "Yeşilçam’dan Yeni Türk Sineması’na: Ailenin ve Değerlerinin Temsili Üzerine Sinematografik Dönüşüm", Nazif Tunç "Sinemada Aile" ve Vadullah Taş ise "Yeşilçam ve Aile" başlıklı konuşmalarıyla programa katkı sağladı.

Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin ikinci günü, Dr. Öğr. Üyesi Evren Günevi Uslu’nun yönetimindeki "Dijital Platformlar ve Aile" başlıklı oturumla sona erdi. Doç. Dr. Ümit Sarı "Netflix’in Aile Algısını Yeniden İnşası", Doç. Dr. Yavuz Küçükalkan Netflix’teki Türk Dizilerinde Ailenin Görünümü" başlıklı sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini aktarırken, Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem Yıldırım ise "Aile Bireylerinin Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkisi" başlıklı konuşmasıyla önemli tespitlerde bulundu.

Oturumlarda, televizyon, sinema, sosyal medya ve dijital platformların aile algısı inşası üzerine etkileri değerlendirilerek aileyi korumanın önemi vurgulandı.