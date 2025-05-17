DÜZCE(İHA) – Düzce’de Gençlik Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Kuraş Milli Sporcusu Ayşenaz Tosun evinde ziyaret edildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Vali Yardımcısı Furkan Alpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 2024 Dünya Kuraş Şampiyonasında dereceye girerek Dünya üçüncüsü olan Ayşe Naz Tosun’un evine ziyaret etti. Vali Yardımcısı Alpay, milli sporcuya hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Çilimli’mizin adını dünyaya duyuran bu kıymetli başarısından dolayı Ayşe Naz’ı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaret sohbet havasında devam etti.