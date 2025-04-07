Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kuzu ve oğlak desteklemelerinde ikinci başvuru döneminin başladığını belirterek, üreticileri 16 Haziran’a kadar başvurularını tamamlamaya çağırdı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2025 yılı kuzu ve oğlak desteklemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akın, birinci dönem başvurularının tamamlandığını, ikinci başvuru döneminin ise bugün itibarıyla başladığını belirterek başvuruların 16 Haziran 2025 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

Başkan Akın, yetiştiricilerin desteklerden yararlanabilmeleri için bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek makbuzlarını kestirmeleri ve gerekli güncellemeleri yapmaları gerektiğini belirtti. Akın, "Özellikle kuzu ve oğlak desteklemeleri için birliğimize, buzağı desteklemeleri için ise Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne başvuruların yapılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ahır ve ağıl projelerine yönelik destek başvurularının e-Devlet üzerinden sürdüğünü hatırlatan Akın, projelerin komisyonlara sunulabilmesi için yetiştiricilerin ilçe belediyelerine müracaat ederek imar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Kırsal kalkınma desteklemeleri ve inşaat destekleri için de başvuruların devam ettiğini ifade eden Akın, bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için başvuruların Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Başkan Akın, "Bu yıl da iki dönem halinde alınan başvuruların kaçırılmaması çok önemli. Yetiştiricilerimize SMS bilgilendirmeleri yaptık. Mahalle ve ilçe toplantılarımızla bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Birlik olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.