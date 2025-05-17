Yeşilyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, 18 Mayıs Pazar günü saat 13:00 ile 23:00 arasında Malatya Park AVM otoparkında düzenlenecek 1.Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali ile kutlayacak. Büyük bir katılım altında gerçekleşmesi beklenen festivalde, sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra saat 20:00’de düzenlenecek olan ‘90’lar Pop Konseri’ ile vatandaşlara nostalji dolu güzel bir akşam yaşatılacak.

Yeşilyurt Belediyesi, dev bir organizasyonla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali, dopdolu etkinliklerle Malatyalıları bir araya getirecek.

18 Mayıs Pazar günü saat 13:00 ile 23:00 arasında Malatya Park AVM otoparkında gerçekleşecek festival kapsamında; DJ Performans Gösterisi, Mehteran Takımı Gösterileri, Sportif Etkinlikler ve Ödüllü Yarışmalar düzenlenecek.

Renkli ve coşku dolu anlara sahne olacak festival, saat 20:00’de başlayacak olan ‘90’lar Pop Konseri’ ile sona erecek. Malatya İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası tarafından düzenlenecek olan konserde 90’lı yılların unutulmayan şarkıları seslendirilecek.

Vatandaşları 1.Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivaline davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel bir festivalle kutlayacaklarını söyledi.

Gençlere hitap eden etkinliklerin yer aldığı 1.Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivalini büyük bir katılım altında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Geçit, "19 Mayıs, sadece bir bayram değil; bağımsızlık ve gençlik ruhunun simgesidir. Biz de bu anlamlı günü, gençlerimizin enerjisiyle kutlamak ve onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik. Gençlerimizin enerjisi bizim için çok kıymetlidir. Gençlerimiz bugünümüz, yarınımız ve en büyük güvencemizdir. Bu festivali onların kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve unutulmaz hatıralar biriktirebilecekleri bir şekilde tasarladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tüm vatandaşlarımızla birlikte kutlamak için 18 Mayıs Pazar günü saat 13:00 ile 23:00 arasında Malatya Park AVM otoparkında 1.Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivaline ev sahipliği yapacağız. Sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra konser programlarımızla kıymetli hemşerilerimiz için dopdolu bir program hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinlikte aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.