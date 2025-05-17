Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi, 15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde ilk kez düzenlenen bilim fuarına ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin bilimsel ve sıra dışı çalışmalarını sergileme imkânı bulduğu fuarda, 15 danışman öğretmenin rehberliğinde 76 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İki gün süren fuara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerileri dikkat çekti.

Fuarın açılışında yapılan konuşmalarda, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından taşıdığı öneme değinildi ve bilim kültürünün yaygınlaştırılmasının altı çizildi. Etkinliğe katkı sunan Okul Müdürü Hacı Ali Tayfun, Proje Koordinatörü Aybilge Kapıdere, danışman öğretmenler ve öğrenciler teşekkürle anıldı.