DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri vatandaşların yoğun olduğu alanlarda kurdukları stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede fazla kilolu vatandaşlar tespit edilerek, ilgili merkezlere yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığımızca ülke genelinde başlatılan İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyası kapsamında, halk sağlığı hizmetleri başkanlığımıza bağlı merkez sağlıklı hayat merkezi tarafından Düzce Adliyesinde boy ve kilo ölçüm standı kuruldu.

Etkinlik kapsamında Düzce adliyesinde görev yapan personellerin ve vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yaparak, beden kitle indekslerini (BKİ) hesaplayan sağlık çalışanlarımız, ölçüm sonuçlarına göre gerek duyulan bireyleri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildiler.

Etkinlik boyunca çalışanlara ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttırılarak, ideal kilonun korunmasının kronik hastalıkların önlenmesindeki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.