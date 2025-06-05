DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaz aylarında nüfusu artan Akçakoca’da boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için Melenağzı Plajında görev yapmaya başladı.

Karadeniz’de turizmin önemli merkezlerinden olan Akçakoca’da tatil sezonu ile birlikte artan nüfus göz önünde bulundurularak sağlık ekipleri sayısı arttırılıyor. Özellikle Melenağzı mevkiinde görevlendirilen UMKE hızlı müdahale edebilmek için tetikte bekliyor.

Yaz dönemi boyunca Melenağzı ve çevre plajlarda kesintisiz hizmet verecek olan UMKE ekiplerine kolaylıklar dileyen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Akçakoca ilçemizde Kurban Bayramı tatili ve deniz sezonun başlaması ile birlikte ekiplerimize takviye yapıyoruz. Artan nüfus göz önünde bulundurularak, yaşanabilecek boğulma, deniz kazası, güneş çarpması ve trafik kazalarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz boğulmaların sıklıkla yaşandığı Melenağzı Plajında görev yapmaya başladı" ifadelerinde bulundu.