TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Böcek Müzesi ve Teşhis Odası ile Orman Fakültesi bünyesinde bulunan Herbaryum ve Dondurulmuş Hayvan Müzesi’ni ziyaret etti.

Öğrenciler, akademisyenlerin rehberliğinde ilk olarak Ziraat Fakültesi’nde, hayvanlar ve biyolojiye dair merak ettikleri birçok konuda bilgi edinme fırsatı buldu. Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Demir Özden, öğrencilere çeşitli böcek türlerini tanıtarak, böceklerin yaşam alanları, biyolojik yapıları, doğadaki rolleri, insan yaşamına etkileri, zararlı ve faydalı türleri ile nasıl yuva yaptıkları gibi konularda bilgiler sundu. Sergilenen böcek örneklerini yakından inceleyen öğrencilere doğadaki küçük canlıların büyük bir öneme sahip olduğunu gözlemledi.

Minik ziyaretçiler, ziyaretin bir sonraki durağı Orman Fakültesi’nde ise Orman Fakültesi Öğr. Gör. Serdar Aslan rehberliğinde Herbaryum ve Dondurulmuş Hayvan Müzesi’ni gezdi. Düzce’nin endemik bitkileri, tropikal bitki örnekleri, zehirli ve zehirsiz mantar türleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, bölgemize özgü bitki türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Düzce Üniversitesi’nin topluma katkı sağlama misyonunu doğrultusunda, bilimsel farkındalığın artmasını hedefleyen etkinlik, öğrencilerin doğa sevgisinin erken yaşta gelişmesine katkı sundu.