DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara ve müftülük personeline yönelik hastalıklar ve erken teşhis konusunda bilgilendirme yapıldı.
Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçede ki muhtarlar e müftülük personeline yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kist Hidatik, Hipertansiyon, Cilt Kanseri konularında farkındalık eğitimi düzenlendi. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde açılan farkındalık standında halka bu önemli sağlık başlıklarında bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.
Kaynak: İHA