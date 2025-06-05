DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara ve müftülük personeline yönelik hastalıklar ve erken teşhis konusunda bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilçede ki muhtarlar e müftülük personeline yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kist Hidatik, Hipertansiyon, Cilt Kanseri konularında farkındalık eğitimi düzenlendi. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde açılan farkındalık standında halka bu önemli sağlık başlıklarında bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.